Nordkorea soll bei Vorgesprächen für den US-nordkoreanischen Gipfel seine Absicht erklärt haben, den Forderungen der USA nach einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung nachzukommen.



Dies berichtete die japanische Zeitung „Asahi“ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Pjöngjang habe sich bereit erklärt, Beobachtern Zugang zu seinen Atomanlagen zu gewähren und seine Interkontinentalraketen zu vernichten. Laut der Zeitung besuchten jüngst drei Spezialisten des Geheimdienstes und US-Nuklearexperten für Vorgespräche Nordkorea.



Zuvor hatte Kim Jong-un bereits beim Gipfelgespräch mit Präsident Moon Jae-in, Maßnahmen für eine vollständige atomare Abrüstung zugestimmt.



US-Außenminister Mike Pompeo sagte am 3. Mai bei seiner Vereidigungsfeier, Ziel seiner Regierung sei die „unverzügliche Demontage des nordkoreanischen Nuklearprogramms“. Dieser Abbau müsse „permanent, überprüfbar und unumkehrbar sein“.



Nordkorea hatte bei den Sechsergesprächen im Jahr 2000 seine Atomanlagen sowie die Menge der Plutoniumproduktion offengelegt, eine diesbezügliche technische Überprüfung sowie Zugang zu seinen Atomanlagen hatte das Land jedoch nicht zugelassen. Diesmal scheint Pjöngjang auch zu einer Inspektion durch internationale Experten bereit zu sein.



Wie bekannt wurde, sollen das Militär und der Geheimdienst der USA und Südkoreas Anzeichen wahrgenommen haben, nach denen Nordkorea Vorbereitungen für eine Schließung des Testareals in Punggye-ri treffe. Die Stromkabel an einem wichtigen Teil des Geländes würden entfernt.



Die USA wollen innerhalb kurzer Zeit eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas erzielen. Nordkorea könnte im Gegenzug fordern, dass sein System nicht gefährdet wird und Sanktionen aufgehoben werden.