Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag sein erstes Amtsjubiläum gefeiert.



Im ersten Amtsjahr der Moon Jae-in-Regierung glückte eine historische Wende im Dialog mit Nordkorea.



Präsident Moon trat inmitten des eskalierenden Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm sein Amt an. In der scheinbar ausweglosen Situation betonte Moon die Notwendigkeit einer Annäherung durch Dialog.



Zu Jahresbeginn setzte schließlich diplomatisches Tauwetter zwischen den beiden Koreas ein. Durch gegenseitige Besuche von hochrangig besetzten Delegationen anlässlich der Teilnahme Nordkoreas an Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wurde der Weg für das innerkoreanische Gipfeltreffen geebnet.



Beim Korea-Gipfel erklärten Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, dass es nie wieder Krieg zwischen beiden Koreas geben werde. Die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel wurde in der Panmunjom-Erklärung als Ziel bestätigt.



Präsident Moon arbeitete außerdem zielstrebig an der Umsetzung seines Wahlversprechens, nach dem gesellschaftliche Missstände beseitigt werden sollen. Ex- Präsidentin Park Geun-hye und ihre Komplizin Choi Soon-sil wurden in einem Korruptions- und Staatsskandal zu hohen Haftstrafen verurteilt. Parks Vorgänger Lee Myung-bak wurde wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet.



Das Wirtschaftswachstum erholte sich im vergangenen Jahr in den Bereich von drei Prozent. Der Aufschwung setzt sich auch in diesem Jahr fort. Wirtschaftsexperten nach werde Südkorea beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dieses Jahr wahrscheinlich die Marke von 30.000 Dollar erreichen.



Die Beschäftigungslage hat sich jedoch noch nicht entscheidend verbessert. Im vergangenen Jahr waren etwa 1,03 Millionen Menschen arbeitslos. Die Quote der jungen Arbeitslosen zwischen 15 und 29 erreichte mit 9,9 Prozent einen Höchstwert.