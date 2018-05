US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet.



Mit dem Rückzug sandte Washington offenbar auch ein Signal an Nordkorea aus.



Die US-Regierung kündigte an, das Beispiel Iran als Trittbrett für die vollständige Lösung des nordkoreanischen Nuklearproblems nutzen zu wollen. Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagte, die Aufkündigung des Abkommens mit Teheran sei ein Signal dafür, dass unzureichende Vereinbarungen nicht akzeptiert würden.



Washington gab damit zu verstehen, dass atomare Entwicklung, welcher Art auch immer, nicht geduldet werde, und dies gleichsam auf Nordkorea zutreffe.



Anfängliche Befürchtungen, der Bruch mit Teheran könnte einen negativen Einfluss auf die Verhandlungen mit Nordkorea haben, zerstreuten sich jedoch nach Berichten über gute Ergebnisse des Pjöngjang-Besuchs von US-Außenminister Mike Pompeo. Pompeo hatte nach seinem jüngsten Besuch in Nordkorea mitgeteilt, produktive Diskussionen mit Kim Jong-un geführt zu haben.



Nordkoreanischen Medienberichten nach habe der US-Minister eine mündliche Botschaft von Trump übermittelt und es sei hinsichtlich des Gipfeltreffens eine zufriedenstellende Einigung erzielt worden. Demnach ist zu schließen, dass beide Seiten vor dem für den 12. Juni anberaumten Gipfel ihre Standpunkte betreffend Agenda und Zeitplan koordinieren konnten.



Gleichzeitig wurden drei in Nordkorea inhaftierte US-Bürger koreanischer Abstammung, Kim Dong-chul, Kim Hak-song und Kim Sang-duk, freigelassen. Trump wertete die Freilassung der Amerikaner, die mit dem Außenminister heimkehrten, als gutes Vorzeichen für das Spitzentreffen.