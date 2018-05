Die Regierung will die Transparenz ihrer Devisenpolitik schrittweise verbessern.



Entsprechende Maßnahmen wurden am Donnerstag bei der Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister unter Leitung von Finanzminister Kim Dong-yeon festgelegt.



Demnach wird Südkorea zunächst alle sechs Monate Daten über seine Devisenmarktinterventionen veröffentlichen. Nach einem Jahr soll die Offenlegung alle drei Monate mit einem zeitlichen Verzug von drei Monaten erfolgen. Gemäß der Entscheidung werden erstmals Ende März nächsten Jahres die Daten über Devisenmarktinterventionen im zweiten Halbjahr dieses Jahres bekannt gegeben.



Veröffentlicht wird der Betrag der Nettotransaktionen, die zuständige Behörden während des betreffenden Zeitraums auf dem Devisenmarkt tätigten.



Die Maßnahmen beruhen auf einer gemeinsamen Erklärung zur Transparenz der Devisenpolitik, welche von den zwölf Teilnehmerländern der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) 2015 angenommen wurde.



Die Regierung hatte bisher mit Rücksicht auf die Effektivität ihrer Devisenpolitik Daten über den Eingriff in den Devisenmarkt nicht veröffentlicht. Dies führte zu dem Missverständnis, dass Südkorea zu bestimmten Zwecken die Abwertung seiner Währung künstlich herbeiführe. Südkorea ist das einzige OECD-Mitglied, das keine Daten zur Devisenmarktintervention offenlegte.



Die Regierung gelangte zu der Einschätzung, dass die Veröffentlichung entsprechender Daten zur Verbesserung der Bonität beitrage, da der Status des südkoreanischen Won gestiegen sei und die Regierung keine Eingriffe zur Währungsmanipulation vornehme. Der Won ist inzwischen eine der am häufigsten gehandelten Währungen der aufstrebenden Länder.