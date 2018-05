Die südkoreanische Regierung hat ein Klageverfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO) wegen Schutzmaßnahmen der USA gegen südkoreanische Waschmaschinen, Solarzellen und Solarmodule eingeleitet.



Vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie hieß es, man sei zu der Einschätzung gelangt, dass die USA mit ihren Schutzmaßnahmen das WTO-Abkommen verletzten. Das Ressort habe daher in einem Schreiben an die USA gefordert, Diskussionen in dieser Frage aufzunehmen und die Welthandelsorganisation über diesen Schritt informiert.



Die Regierung hatte vor der Einleitung des Klageverfahrens die USA um eine Rückgängigmachung der Schutzmaßnahmen oder Entschädigung für zu erwartende Verluste koreanischer Unternehmen infolge der Strafzölle gebeten. Die USA hatten dies jedoch abgelehnt.



Die von den USA am 7. Februar verkündeten Schutzmaßnahmen schreiben für importierte Waschmaschinen ein Zollkontingent von 1,2 Millionen Einheiten vor. Im ersten Jahr wird für die ersten 1,2 Millionen Einheiten ein Zoll von 20 Prozent verhängt, für alle Einheiten darüber gilt ein Zollsatz von 50 Prozent. In den kommenden Jahren sollen die Tarife schrittweise abgebaut werden.



Bei Solarmodulen mit über 2,5 Gigawatt Leistung soll der Zollsatz bei 30 Prozent starten und innerhalb von vier Jahren auf 15 Prozent sinken.



Laut dem koreanischen Außenhandelsverband betrug das Volumen der Ausfuhren von Waschmaschinen in die USA von Januar bis März 30 Millionen Dollar, und war damit im Vorjahresvergleich um 45,4 Prozent eingebrochen.