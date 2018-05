Am Donnerstag und Freitag hat die offizielle Registrierung der Kandidaten für die Kommunalwahlen und Nachwahlen zum Parlament am 13. Juni stattgefunden.



Die Kandidaten müssen mindestens 25 Jahre alt sein und die südkoreanische Staatsbürgerschaft besitzen. Ab dem 31. Mai sind Wahlkampfaktivitäten in vollem Umfang erlaubt. Unter anderem dürfen Poster mit dem Profil der Kandidaten angebracht, Broschüren an die Wähler verschickt und Wahlkampfmobile betrieben werden.



Bei den Kommunalwahlen werden 4.016 Provinzgouverneure, Bürgermeister, Erziehungschefs der Selbstverwaltungseinheiten und Abgeordnete der Provinz- und Stadtparlamente gewählt. In 12 Gebieten finden Wahlen für die vakant gewordenen Parlamentssitze statt. Die Wahlkreise, in denen ein neuer Abgeordneter gewählt wird sind landesweit gleichmäßig verteilt. In diesen haben die Abgeordneten ihr Mandat wegen eines Verstoßes gegen das Wahlgesetz verloren oder wegen einer Kandidatur bei den Kommunalwahlen niedergelegt.



Die vorzeitige Stimmabgabe für Personen, die am Wahltag verhindert sind, findet am 8. und 9. Juni statt. Am 13. Juni, dem Wahltag, können die Wähler von 6 Uhr bis 18 Uhr ihre Stimmen abgeben.



Die Kommunal- und Nachwahlen sind die ersten Wahlen auf Landesebene seit dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in. Sie haben insofern den Charakter einer Bewährungsprobe für die amtierende Regierung.



Die Regierungspartei Minjoo Partei Koreas liegt in den meisten Wahlkreisen in Umfragen eindeutig vorn. Die Opposition hat hingegen wegen internen Streitigkeiten die Gunst der Wähler verloren und sich noch nicht von ihrem Umfragetief erholt.



Auch wenn die Regierungspartei die Mehrheit der Parlamentssitze bei den Nachwahlen ergattern würde, wäre die Opposition weiterhin in der Überzahl. Sollte jedoch die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas bei den Nachwahlen siegen, könnte sie zur größten Fraktion im Parlament aufsteigen.