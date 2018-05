Die Nationalversammlung hat am Montag den Nachtragshaushalt für die Schaffung von Arbeitsplätzen, sowie ein Gesetz für die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Untersuchung der sogenannten Druking-Affäre gebilligt.



Im sogenannten Druking-Fall geht es um eine umfangreiche Online-Medienmanipulation. Ein Blogger mit dem Pseudonym Druking steht in dem Verdacht, Kommentare zu Online-Nachrichten manipuliert und die öffentliche Meinung im Netz beeinflusst zu haben.



Dem Gesetz nach werden zwei Kandidaten für den Posten des Sonderstaatsanwalts von den Oppositionsparteien empfohlen. Von ihnen wird einer vom Präsidenten ernannt.



Das Ermittlungsteam um den Sonderstaatsanwalt wird seine Arbeit voraussichtlich Ende Juni aufnehmen und 60 Tage lang im Einsatz sein. Die Untersuchungsdauer kann einmal um 30 Tage verlängert werden.



Einer der zentralen Ermittlungspunkte ist, ob die Gruppe um Druking schon vor der Präsidentschaftswahl im Mai letzten Jahres Kommentare zu Online-Nachrichten manipuliert hatte. Bislang wurde festgestellt, dass am 17. und 18. Januar letzten Jahres die Zahl der Kommentare manipuliert wurde. Einige Indizien sprechen dafür, dass schon sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl illegale Eingriffe stattfanden.



Auch werden die Kontakte Drukings in die Politik überprüft. Insbesondere wird ermittelt, ob der Abgeordnete der Regierungspartei Kim Kyung-soo in den Fall verwickelt ist. Kim wies jeglichen Vorwurf der Einmischung in die Medienmanipulation zurück. Es stellte sich jedoch heraus, dass er Druking mehrere Male getroffen hatte.



Der vom Parlament gebilligte Nachtragshaushalt hat ein Volumen von 3,83 Billionen Won. Das Extra-Budget dient der Schaffung von Arbeitsplätzen und Unterstützung von sechs Gebieten, die von einer Beschäftigungskrise betroffen sind. Die Regierung will innerhalb von zwei Monaten mindestens 70 Prozent der Mittel einsetzen.



Das Kabinett unter Leitung von Ministerpräsident Lee Nak-yeon prüfte und billigte bereits einen konkreten Plan für die Verteilung und Umsetzung der Budgetmittel.