Die koreanische Boygroup BTS oder Bangtan Boys hat es an die Spitze der US-Album-Charts Billboard 200 geschafft. Ihr drittes Album „Love Yourself: Tears“ erreichte Platz eins in der am 27. Mai von Billboard veröffentlichten Hitliste.



In der Liste werden jede Woche die 200 meistverkauften Alben in den USA bekannt gegeben. Das Musikmagazin „Billboard“ erstellt das Ranking anhand von Verkaufszahlen, Downloads und Streaming-Abrufen der einzelnen Songs.



Das Album der Bangtan Boys ist das erste K-Pop-Album das die Chartspitze erreichte. Es ist zudem das erste Mal seit 12 Jahren, dass ein Album, das nicht auf Englisch eingesungen wurde, den Spitzenrang der Billboard-Charts eroberte. Der Titelsong „Fake Love“ landete auf Platz 10 der am Dienstag veröffentlichten Billboard Hot 100. Zuvor war Psy der einzige südkoreanische Popmusiker, der es überhaupt in die Single-Charts geschafft hatte. Gangnam Style von Psy hielt sich sieben Wochen lang auf Platz zwei.



Bangtan Boys sind eine siebenköpfige Boygroup, die 2013 gegründet wurde. Mit ihrem attraktiven Aussehen, musikalischer Begabung und beeindruckenden Choreografien begeistern sie ein internationales Publikum. Ihre Texte drehen sich um Probleme und Sorgen der Jugendlichen und sprechen viele junge Menschen an. Über soziale Medien geben sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben und informieren über ihre Aktivitäten.