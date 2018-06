Die Nationalversammlung hat am Montag einen Änderungsentwurf zum Mindestlohngesetz verabschiedet.



Die Gewerkschaften protestieren heftig dagegen. Sie kündigten an, die Gespräche zwischen Regierung, Arbeitgebern und -nehmern boykottieren zu wollen.



Das Gesetz sieht vor, dass reguläre Boni, die 25 Prozent des Mindestlohns übersteigen, sowie Zusatzleistungen in Höhe von über sieben Prozent des Mindestlohns, bei der Berechnung des Mindestlohns berücksichtigt werden. D.h., regelmäßig ausgezahlte Zuschüsse sowie Zusatzleistungen werden als ein Bestandteil des fixen Lohns betrachtet.



Der gesetztliche Mindestlohn für dieses Jahr beträgt 7.530 Won pro Stunde. Geht man von 209 Arbeitsstunden im Monat aus, ergibt sich ein Betrag von 1,57 Millionen Won. 25 Prozent davon wären 390.000 Won und sieben Prozent 110.000 Won. Der darüber hinausgehende Betrag fließt bei der Berechnung des Mindestlohns mit ein.



Der neuen Berechnungsmethode nach bezögen die meisten Arbeitnehmer ein viel höheres Grundgehalt. Auf diese Weise würden Arbeitgeber den gesetzlichen Mindestlohn einhalten ohne effektiv mehr zu zahlen.



Auf der anderen Seite soll damit das koreanische Lohnsystem geändert werden, demnach reguläre Boni einen höheren Anteil an der gesamten Vergütung ausmachen als das Grundgehalt.



Die Arbeitnehmerkreise leisten heftig Widerstand gegen diese Entscheidung. Die beiden Gewerkschaftsdachverbände KCTU und FKTU kündigten eine große Demonstration an. Die Vorsitzende des Arbeitsausschusses der Regierungspartei trat aus Protest gegen das Gesetz zurück. Die Gerechtigkeitspartei fordert vom Präsidenten, die Änderung mit einem Veto zu stoppen.