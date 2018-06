Der für den 12. Juni geplante Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un findet auf der zu Singapur gehörenden Ferieninsel Sentosa statt. Wie die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders am Dienstag mitteilte, wird das historische Treffen im dortigen Hotel Capella abgehalten.



Sanders hatte am Tag davor in einer Mitteilung an die Presse bekannt gegeben, dass die erste Gesprächsrunde zwischen den beiden Staatschefs nach Ortszeit ab 9 Uhr, und damit nach koreanischer Zeit ab 10 Uhr, stattfinde.



Die gesamte Insel sowie die Brücke, die sie mit dem Festland verbindet wurden vom singapurischen Innenministerium für den Zeitraum vom 10. bis 14. Juni zur speziellen Veranstaltungszone bestimmt. Die Gegend um das Capella Hotel sowie das nahegelegene Universal Studio Singapur wurden zudem als Sicherheitszonen ausgewiesen. Die Zone wird streng kontrolliert. Der Polizei ist es während des Zeitraums um den Gipfel erlaubt, Privatpersonen, die dort hinein wollen, zu durchsuchen.



Bei der Wahl des Tagungsortes wurden Sicherheitsfragen mit Priorität berücksichtigt.



Das Capella Hotel liegt relativ weit entfernt von dicht bevölkerten Wohngebieten Singapurs und lässt sich gut absichern. Die 4,71 Quadratkilometer große Insel ist zudem nur über eine etwa 700 Meter lange Brücke und eine Seilbahn vom Festland aus zu erreichen. Der Autoverkehr sowie Zugang durch ungeladene Gäste lässt sich daher leicht unterbinden.



Die Mitteilung von Trump-Sprecherin Sanders, das erste Gespräch werde am 12. Juni um 9 Uhr stattfinden, deutet auf einen Verlauf des Gipfeltreffens in mehreren Etappen hin. Auch Trump hatte zuvor die Verhandlungen mit Kim Jong-un als einen „Prozess“ bezeichnet und signalisiert, dass aus seiner Sicht mehrere Treffen notwendig sein könnten.