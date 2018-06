Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Der Zinssatz stieg um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2 Prozent. Dies teilte die Notenbank am Mittwoch nach einer Sitzung ihres für die Zinspolitik zuständigen Offenmarktausschusses mit.



2015 erhöhte die Fed den auf null Prozent gesenkten Leitzins erstmals wieder um 0,25 Prozentpunkte. Seitdem wurde das Zinsniveau bis März sechsmal angehoben. Die Entscheidung der Notenbank gründet auf dem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung der USA.



Die US-Notenbank signalisierte zudem, dass es im Laufe des Jahres zwei weitere Zinserhöhungen gebe könne. Dies bedeutet, dass die Intervalle der Zinsschritte immer kleiner werden.



Für die aufstrebenden Märkte steigt damit das Risiko einer Finanzkrise, da damit die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass ausländische Anleger ihr Kapital aus den Schwellenländern abziehen.



In Südkorea erregt die größer werdende Differenz zum Leitzins in den USA Besorgnis. Mit der diesmaligen Anhebung beträgt der Unterschied 0,5 Prozentpunkte. Die südkoreanische Notenbank hatte im Mai den Leitzins bei 1,5 Prozent eingefroren. Der Grund dafür waren externe Risiken. Die Wirtschaft erholte sich außerdem nur langsam und der Preisanstieg war hinter den Prognosen zurückgeblieben.



Experten meinen jedoch, dass der Zinskurs der USA nicht unweigerlich dazu führen werde, dass ausländische Investoren ihr Kapital aus Südkorea abziehen.



Viel besorgniserregender seien Unsicherheiten auf den Finanzmärkten der Schwellenländer, die auf Südkorea übergreifen könnten.