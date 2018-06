Die Regierungspartei Minjoo Partei Koreas (MPK) hat bei den Kommunal- und Nachwahlen am 13. Juni haushoch gewonnen.



Ihr klarer Sieg wird dem politischen Kurs der Regierung Schwung verleihen. Die Opposition wurde hingegen stark geschwächt.



Kandidaten der Regierungspartei wurden im Falle von 14 der 17 vergebenen Posten des Provinzgouverneurs oder Bürgermeisters einer provinzfreien Stadt gewählt.



Die MPK war insbesondere in der Hauptstadtregion klar überlegen. In Seoul, der Provinz Gyeonggi und in Incheon konnte sie fast alle Posten gewinnen. Auch in der traditionellen Hochburg der Konservativen, in Yeongnam, erzielte sie beachtliche Erfolge. Dort gewann sie erstmals die Wahlen für das Amt des Verwaltungschefs der provinzfreien Städte Busan und Ulsan und des Gouverneurs der Provinz Süd-Gyeongsang.



Bei den Nachwahlen zum Parlament eroberte die Regierungspartei elf der zwölf vakant gewordenen Sitze in der Nationalversammlung.



Die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas schaffte es lediglich, den Posten des Bürgermeisters von Daegu und den des Gouverneurs der Provinz Nord-Gyeongsang zu verteidigen. Auf Jeju gewann der Parteilose Won Hee-ryong die Wahl zum Provinzgouverneur.



Die Regierungspartei hatte von der Friedensstimmung auf der koreanischen Halbinsel, dem USA-Nordkoreagipfel und der derzeitigen Popularität von Präsident Moon Jae-in profitiert. Die Opposition konnte hingegen mit ihrer Kritik, die Wirtschaftspolitik der Regierung sei gescheitert, die Wähler nicht überzeugen. Nach der Niederlage ist die Führung der Freiheitspartei geschlossen zurückgetreten.