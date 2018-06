Südkoreanische Wirtschaftsverbände haben das Ergebnis des USA-Nordkorea-Gipfels in Singapur begrüßt.



Von der Koreanischen Handels- und Industriekammer hieß es, die Wirtschaftskreise würden ihr Bestes geben, um die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern und aktiv zu kooperieren.



Der Koreanische Arbeitgeberverband sieht voraus, dass mit der Umsetzung der beim Gipfel in Singapur vereinbarten Punkte die geopolitischen Risiken auf der koreanischen Halbinsel reduziert worden seien und durch eine Verbesserung der Vertrauenswürdigkeit koreanischer Unternehmen die Konsum- und Investitionsbereitschaft steigen werde.



Der Verband der Großunternehmen (FKI) brachte in einer Stellungnahme die Erwartung darüber zum Ausdruck, dass in naher Zukunft eine Ära der Hoffnung, ein Zeitalter des Friedens, der Prosperität und des gegenseitigen Respekts eröffnet werde.



Vom Koreanischen Verband für Internationalen Handel hieß es, man hoffe, dass der Handel zwischen beiden Koreas sowie der internationale Handel Nordkoreas gleichzeitig gedeihen und die koreanische Halbinsel ins Zentrum des Welthandels rücken werde.



Auch führende Unternehmen brachten ihre Erwartungen zum Ausdruck, dass die Entspannung der koreanischen Halbinsel die Wirtschaft in Schwung bringen werde.



Die Unternehmen hoffen insbesondere, dass der im Februar 2016 eingestellte Betrieb in der innerkoreanischen Industriezone im nordkoreanischen Kaesong wieder aufgenommen wird.