Präsident Moon Jae-in hat angeordnet, die Lage in Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen und insbesondere um eine Flüchtlingsgruppe aus Jemen zu überprüfen. Dies teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit.



Dem Ein- und Ausreiseamt und der Ausländerbehörde der Jeju-Insel nach beantragten in diesem Jahr bis Ende Mai 948 Menschen einen Antrag auf den Flüchtlingsstatus. Dies ist im Vergleich zum gesamten Vorjahr ein Zuwachs um das Dreifache. Bis 15. Juni war eine größere Gruppe von 561 Flüchtlingen aus Jemen in Jeju eingereist. Bei 91 Prozent von ihnen handelte es sich um Männer.



Die Einreise in größerer Zahl wurde dadurch ermöglicht, dass für die Jeju-Insel Visumfreiheit gilt. Ein Teil der Menschen aus Jemen hatte sich davor 90 Tage in Malaysia aufgehalten und war nach Ablauf der Aufenthaltsfrist nach Südkorea gekommen.



Nach dem plötzlichen Anstieg der Flüchtlingszahl auf Jeju verbreiteten sich unter den Bürgern teils bösartige Gerüchte. Eine auf der Homepage des Präsidialamtes veröffentlichte Bürgerpetition gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wurde innerhalb von fünf Tagen von 200.000 Personen befürwortet.



Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass die südkoreanische Regierung mit ihrer Flüchtlingspolitik zu streng sei. Von den 38.168 Anträgen für den Flüchtlingsstatus, die seit 1993 eingingen, seien nur zwei Prozent anerkannt worden. Auch sei die Antragstellung schwierig. Bis das Ergebnis der ersten Überprüfung vorliege, dauere es gewöhnlich sieben Monate.



Unterdessen hat die Regierung Jemen aus der Liste der Länder, deren Angehörige visumfrei in Jeju einreisen können, gestrichen.