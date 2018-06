Innerhalb weniger Wochen hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erneut für drei Tage Peking besucht.



Am Tag seiner Ankunft am Dienstag traf er sich in der Großen Halle des Volkes in Peking zu einem Gespräch mit Staatspräsident Xi Jinping. Tags darauf kamen die beiden Staatschefs erneut zusammen und demonstrierten Geschlossenheit.



Xi sagte, er habe großes Vertrauen darin, dass die koreanische Halbinsel und die sie umgebende Region dank gemeinsamen Bemühungen Chinas und Nordkoreas und den betreffenden Ländern in eine Ära des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands eintreten werde. China und Nordkorea würden voneinander lernen, kooperieren und den Weg für eine bessere Zukunft des Sozialismusprojekts beider Länder ebnen, so Xi.



Kim sagte, Nordkorea werde sich bemühen, die Beziehungen zu China auf ein neues Niveau zu heben und seine Rolle für den Schutz des Friedens und der Sicherheit in der Welt und in der Region ausführen.



Kim Jong-un hatte am 25. März seine erste Reise nach China unternommen und im Vorfeld des Gipfeltreffens mit Südkorea und den USA die Rückendeckung des Nachbarlandes gesucht. Die davor vereisten Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten hatte sich durch Kims Besuch in Peking wieder entspannt.



40 Tage darauf war der nordkoreanische Machthaber das zweite Mal nach China gereist.



Zweck des diesmaligen Besuchs war es offenbar, die chinesische Führung über die Ergebnisse des Singapur-Gipfels mit US-Präsident Donald Trump zu informieren und ein gemeinsames Vorgehen zu erörtern.



Begleitet wurde Kim vom Premierminister Park Pong-ju und anderen Wirtschaftsfunktionären. Experten schließen daraus, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China verstärkt und eine frühzeitige Lockerung der Sanktionen erreicht werden soll.