Südkorea und die USA haben beschlossen, das für August geplante gemeinsame Manöver Ulchi Freedom Guardian (UFG) auszusetzen.



Damit soll ein reibungsloser Verlauf der Verhandlungen mit Nordkorea für dessen Denuklearisierung unterstützt werden.



Das Pentagon teilte am Dienstag mit, Südkorea und die USA seien nach enger Abstimmung überein gekommen, alle Pläne für die Militärübung Ulchi Freedom Guardian vorübergehend zu stoppen. Man sei dabei, weitere Schritte zu koordinieren, hieß es. Über spätere Manöver sei noch keine Entscheidung getroffen worden. Das südkoreanische Verteidigungsministerium bestätigte diese Aussage.



Mit späteren Manövern sind die jedes Jahr im März stattfindende Kommandoschulung „Key Resolve“ sowie das Feldmanöver „Foal Eagle“ gemeint.



Ulchi Freedom Guardian sind computergestützte Simulationen mit dem Ziel der Verbesserung und Stärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft. Die einstweilige Aussetzung der Übungen ist eine Maßnahme, um Nordkoreas Sorgen um die Sicherheit seines Regimes zu zerstreuen und Schritte für die Denuklearisierung zügig umzusetzen.



Nordkorea hatte seit langem ein Ende der regelmäßigen Manöver der USA und Südkoreas gefordert, da diese provokativ und gegen das nordkoreanische Regime gerichtet seien.



Die Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, welche Gegenleistung Pjöngjang anbieten wird. In diplomatischen Kreisen vermutet man, dass sich Nordkorea zur Schließung seiner Anlage für den Test von Raketen-Triebwerken in Dongchangri entschließen wird. Trump hatte im Anschluss an den Gipfel in Singapur die Räumung der Abschussrampe angesprochen.