Südkorea hat in seinem letzten Spiel der Gruppenphase bei der Fußball WM 2018 in Russland, gegen Titelverteidiger Deutschland mit 2:0 gewonnen. Die Minimalchance auf ein Weiterkommen konnte wegen des 3:0-Siegs der Schweden gegen Mexiko im gleichzeitig ausgetragenen Spiel aber nicht genutzt werden. Auch Deutschland schied nach der Niederlage gegen Südkorea aus.



Beide Mannschaften brauchten dringend einen Sieg, um im Turnier zu bleiben. Die südkoreanische Nationalelf war nach dem schwachen Spiel gegen Schweden von den Fans kritisiert worden. Nach dem Treffer von Son Heung-min im zweiten Gruppenmatch gegen Mexiko fasste die Mannschaft noch einmal ihren Mut zusammen und spielte gegen die deutsche Auswahl couragierter.



Auch Deutschland drängte von Anfang an auf den Sieg, aber konnte keine wirklich gefährlichen Situationen herbeiführen. Wenn einmal Gefahr herrschte, war der südkoreanische Torhüter Cho Hyun-woo zur Stelle und avancierte damit zum Held des Spiels. Schon in den beiden Spielen gegen Schweden und Mexiko hatte er sich als sicherer Rückhalt präsentiert und gegen die DFB-Auswahl an seine guten Leistungen anknüpfen können.



In der Nachspielzeit traf Kim Young-gwon zum 1:0. Anschließend hatte Deutschland alles nach vorne geworfen und Son Heung-min konnte auf das leere Tor zustürmen und den 2:0-Endstand herstellen.



Deutschland scheiterte erstmals in seiner WM-Geschichte schon in der Gruppenphase. Die südkoreanische Mannschaft konnte mit dem Sieg gegen den Weltranglistenersten die Fans versöhnlich stimmen. Auch wenn Leidenschaft und Einsatz keinen Anlass zur Kritik bieten, müssen im Bereich Taktik, Spielaufbau und Passgenauigkeit noch einige Mängel abgestellt werden.