Der Patentstreit zwischen den Elektronikkonzernen Apple und Samsung ist nach sieben Jahren zu einem Ende gekommen.



Medienberichten nach habe die zuständige Richterin in Kalifornien, Lucy Koh, am Mittwoch die Einstellung des Verfahrens bekannt gegeben. Beide Seiten hätten mitgeteilt, die Klagen und Gegenklagen zurückzunehmen und sich außergerichtlich einigen zu wollen, hieß es.



Der zähe Patentstreit zwischen den beiden Smartphone-Riesen ging auf eine Klage von Apple im Jahr 2011 zurück. Der Konzern warf darin dem südkoreanischen Konkurrenten Samsung vor, ein patentiertes Design des iPhone und iPad kopiert zu haben.



In der ersten Instanz wurden Apple 930 Millionen Dollar zugesprochen. Samsung legte Berufung ein und der Fall landete vor dem Obersten Gericht der USA. Dieses akzeptierte einen Teil von Samsungs Berufungsgründen und schickte den Fall für eine neue Verhandlung der Entschädigungssumme an ein Bezirksgericht zurück.



Letzten Monat sprachen die Geschworenen des Bezirksgerichts San Jose Apple 539 Millionen Dollar zu. 533,3 Millionen Dollar wurden dem US-Konzern für die Verletzung der Design-Patente zugesprochen. Für die unbefugte Nutzung von Anwendungspatenten wurden noch einmal 5,3 Millionen Dollar aufgeschlagen.



Es ist jedoch nicht bekannt, auf welche Summe sich die beiden Unternehmen mit der Einstellung des Verfahrens geeinigt haben.



Der Streit zwischen Samsung und Apple hatte zwischenzeitlich zu einem weltweiten Patentkrieg mit dutzenden Verfahren in mehreren Ländern geführt. Diese wurden bereits vor dem Prozess in den USA abgeschlossen.