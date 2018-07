Präsident Moon Jae-in hat Änderungen im Wirtschaftsteam des Präsidialamtes vorgenommen.



Der Botschafter bei der OECD, Yoon Jong-won, wurde zum neuen Stabschef für Wirtschaft ernannt. Chung Tae-ho, Sekretär für Politik und Planung, wechselte auf den Posten des Chefsekretärs für Arbeitsplätze. Außer dem präsidialen Stabschef für Politik, Jang Ha-sung, wurden alle Posten im Wirtschaftsteam des Präsidialamtes neu besetzt.



Die Personalentscheidung wurde am Dienstag vom Stabschef im Präsidialamt, Im Jong-seok, vor der Presse bekannt gegeben.



Unter dem Ausschuss für Politik und Planung, der dem Präsidenten unterstellt ist, wurde zudem ein Sonderausschuss für von den Einkommenen geleitetes Wachstum eingerichtet. Hong Jang-pyo, der frühere Stabschef für Wirtschaft, wurde zum ersten Vorsitzenden bestimmt.



Das Präsidialamt wies die von der Presse geäußerte Annahme zurück, dass es sich bei dem Personalwechsel um eine Maßregelung des Wirtschaftsteams wegen Versäumnissen handele.



Im sagte, das vergangene eine Jahr habe dazu gedient, den wirtschaftspolitischen Kurs der Moon Jae-in-Regierung, in dessen Mittelpunkt das von den Einkommen geleitete Wachstum, das innovative Wachstum und die faire Wirtschaft stehen, festzulegen. Ab jetzt würden zielstrebig die Maßnahmen zur Umsetzung verfolgt.



Dennoch wird hinter der Entscheidung eine Reaktion auf die Kritik an den dürftigen Ergebnissen der Regierung auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik vermutet.



Über die Anhebung des Mindestlohns sollte das Einkommen der Geringverdiener gesteigert und die Konjunktur belebt werden. Der Opposition nach habe der gestiegene Mindestlohn aber umgekehrt dazu geführt, dass Geringverdiener ihre Stellen verloren und die Belastung der Kleinunternehmer gestiegen sei.