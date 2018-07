Südkorea hat im Mai in der Leistungsbilanz den größten Überschuss seit acht Monaten erzielt.



Laut einer Mitteilung der Zentralbank vom Donnerstag betrug im Mai der Überschuss nach vorläufigen Schätzungen 8,68 Milliarden Dollar. Der Zuwachs im Vergleich zum Vormonat war seit dem September 2017 der höchste. Seit März 2012 rangiert Südkoreas Leistungsbilanz den 75. Monat in Folge im Plus. Von Januar bis Mai wurden insgesamt 2,27 Milliarden Dollar mehr eingenommen als ausgegeben.



Ausschlaggebend für den Zuwachs waren höhere Einnahmen aus Warenexporten, insbesondere im Halbleiter-Bereich.



Bei der Warenbilanz wurde ein Plus von 11,39 Milliarden Dollar verbucht und damit der größte Überschuss seit November letzten Jahres erzielt. Die Ausfuhren betrugen 53,78 Milliarden Dollar und übertrafen die Einfuhren um 11,39 Milliarden Dollar.



In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Minus von 2,09 Milliarden Dollar verzeichnet. Grund für den im Vergleich zum Vormonat gestiegenen Verlust waren Defizite in der Reisebilanz in Höhe von 1,34 Milliarden Dollar. Die Zahl der Touristen aus China und anderen Ländern war zwar gestiegen, an den aufeinanderfolgen Feiertagen im Mai hatte jedoch die Zahl der Koreaner, die ins Ausland reisten, drastisch zugenommen.



Aufgrund des stetigen Überschusses in der Leistungsbilanz konnte bei den Devisenreserven die Marke von 400 Milliarden Dollar überschritten werden. Dies spricht für ein stabiler gewordenes Fundament der koreanischen Wirtschaft und ist eine wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der internationalen Bonität.



Das solide Wachstum beim Export wird ebenfalls als ein positives Zeichen gewertet. Allerdings wird es als besorgniserregend gewertet, dass sich der Außenhandelsgewinn fast ausschließlich auf Halbleiter beschränkt.