Die Devisenreserven Südkoreas haben erstmals die Marke von 400 Milliarden Dollar übertroffen.



Der Zentralbank und dem Finanzministerium nach betrugen die Währungsreserven Ende Juni 400,3 Milliarden Dollar. Dies ist im Vergleich zum Vormonat ein Zuwachs von 1,32 Milliarden Dollar.



Bei den Devisenreserven wurden seit März den vierten Monat in Folge Rekordwerte verzeichnet.



Laut der Zentralbank sei der Zuwachs auf einen kontinuierlichen Überschuss in der Leistungsbilanz zurückzuführen. Hinzu kämen Gewinne aus der Verwaltung des Devisenvermögens. Bei der Höhe des Devisenguthabens rangiert Südkorea nach Stand von Mai weltweit auf Platz neun.



Die Devisenreserven Südkoreas betrugen zum Zeitpunkt der Währungskrise 1997 3,9 Milliarden Dollar. Innerhalb von 21 Jahren ist deren Summe um das 100-Fache gestiegen. Der Notenbank nach entsprächen 400 Milliarden Dollar dem vom IWF vorgegebenen Niveau.



Währungsreserven dienen der Sicherung der internationalen Zahlungsfähigkeit. Auch bei anderen Indikatoren für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit hat sich Südkorea verbessert.



Unter anderem ist das Verhältnis der kurzfristigen Fremdwährungsanleihen zum Devisenbestand deutlich zurückgegangen. Dieses betrug Ende März 30,4 Prozent. Das heißt, dass Fremdwährungsanleihen mit nur einem Drittel der Währungsreserven zurückgezahlt werden können. 1997 betrug der Anteil 286 Prozent und 2008, zum Zeitpunkt der globalen Finanzkrise, lag er bei 74 Prozent.



Das Nettoauslandsvermögen beträgt zudem, einschließlich des privaten Sektors, 276,5 Milliarden Dollar.



Unter den gegebenen Verhältnissen besteht kein Risiko, dass es wegen Mangels an Devisenbeständen zu einer Finanzkrise kommen könnte.