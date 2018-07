Süd- und Nordkorea haben am Mittwoch im Waffenstillstandsort Panmunjom Gespräche zur Kooperation im Forstwesen geführt und konkrete Schritte für eine Zusammenarabeit im Waldbau erörtert.



In einer gemeinsamen Pressemitteilung hieß es, dass man sich darauf geeinigt habe, über die Zusammenarbeit im Waldbau und Waldschutz zu diskutieren und Einigungen schrittweise umzusetzen. Als Zusammenarbeitsfelder wurden unter anderem die Modernisierung von Baumschulen, die Vorbeugung von Waldbränden sowie der land- und forstwirtschaftliche Mischbetrieb genannt.



Beide Teilstaaten einigten sich darauf, vorrangig die Prävention von Insektenschäden in Grenzgebieten gemeinsam anzugehen. Zu diesem Zweck sollen Mitte Juli gemeinsame Vor-Ort-Begehungen stattfinden. Südkorea wird die entsprechenden Maßnahmen ausarbeiten.



Beide Koreas wollen zudem im Bereich des Waldbaus und Waldschutzes wissenschaftliche Erkenntnisse austauschen.



Konkrete Pläne einer Kooperation werden auf der Basis von Ergebnissen aus gemeinsamen Untersuchungen von nordkoreanischen Wäldern, die eines Insektenschutzes bedürfen, aufgestellt. Die Kooperation im Forstwesen wird voraussichtlich im Rahmen eines umfassenden Projekts vorangetrieben, das die Pflanzung von Setzlingen in Nordkorea, Prävention von Insektenschäden und Registrierung von Kohlenstoffsenken und Handel mit Senkengutschriften, beinhaltet.



In Nordkorea stellt die Entwaldung ein ernsthaftes Problem dar. 73 Prozent der nordkoreanischen Landesfläche besteht aus Hügeln und Bergen. Daten des südkoreanischen Vereinigungsministeriums von 2008 zufolge sind davon 32 Prozent nicht mehr bewaldet. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) verschwanden in den 25 Jahren seit 1990 40 Prozent der Wälder in Nordkorea.