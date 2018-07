Seit dem 1. Juli gilt die 52-Stunden-Woche. Die verkürzte maximale Wochen-Arbeitszeit gilt für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit mindestens 300 Mitarbeitern. Für Betriebe mit weniger Personal wird die Neuerung stufenweise ab 2020 angewendet.



Mit der einschließlich Überstunden und Feiertagsarbeit von 68 Stunden auf maximal 52 Stunden in der Woche verkürzten Arbeitszeit soll ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben hergestellt werden. Unter den OECD-Staaten arbeiten Südkoreaner nach dem Spitzenreiter Mexiko am längsten. Die neue Regelung hat auch den Zweck, Arbeitsplätze zu teilen und den Konsum zu beleben.



Bis sich die verkürzte Wochenarbeitszeit etablieren kann, müssen jedoch einige Hindernisse überwunden werden, da sich auch die Unternehmenskultur und die dienstlichen Abläufe verändern müssen. Konflikte zwischen Arbeitgebern und -nehmern müssen ebenfalls beigelegt werden.



In kleinen und mittelständischen Betrieben könnte die verkürzte Arbeitszeit zudem zu einer Schrumpfung des Einkommens der Mitarbeiter führen.



Auch gibt es die Sorge, dass für die Mitarbeiter die Arbeitsintensität steigen werde, wenn das Personal nicht aufgestockt wird und dasselbe Pensum in kürzerer Zeit abgeleistet werden muss.



Umstritten ist vor allem die von mehreren Unternehmen neulich eingeführte flexible Arbeitszeit. Dernach fällt die Arbeitszeit in den jeweiligen Wochen abhängig von der Arbeitsmenge kürzer oder länger aus. Im Durchschnitt werden auf diese Weise 52 Stunden in der Woche erfüllt. Der Regelung nach kann die flexible Arbeitszeit in Abschnitten von drei Wochen bestimmt werden. Unternehmen fordern jedoch einen längeren Zeitraum, die Arbeitnehmer sind dagegen.