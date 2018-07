Die Parteien in der Nationalversammlung haben sich am Dienstag bei einer Sitzung der Fraktionschefs über die Aufteilung der Spitzenpositionen für die zweite Hälfte der Legislaturperiode geeinigt.



Der Posten des Parlamentschefs und die der Vorsitzenden der parlamentarischen Ausschüsse wurden nach der Zahl der Sitze vergeben. Der Posten des Parlamentschefs geht an die regierende Minjoo-Partei, die die größe Fraktion bildet. Der Abgeordnete Moon Hee-sang wurde am Freitag zum neuen Parlamentschef gewählt.



Von den 18 parlamentarischen Ausschüssen gehen die Vorsitze von acht Ausschüssen an die Minjoo-Partei, sieben darf die führende Oppositionspartei LKP leiten und zwei wurden an die oppositionelle Bareunmirae vergeben. Die Gruppe der Abgeordneten für Freiheit und Gerechtigkeit bekam den Vorsitz für einen Ausschuss zugeteilt.



Der Vorsitz für den parlamentarischen Lenkungsausschuss ging an die regierende Minjoo-Partei. Die LKP wird den Ausschuss für Gesetzgebung leiten. Um diese beiden Ausschüsse hatten die Parteien gerangelt.



Mit der Einigung kann das Parlament nun seine Arbeit für die zweite Hälfte der Legislaturperiode in vollem Umfang aufnehmen.



Ganz oben auf der Tagesordnung stehen die Anhörungen von Kandidaten für hohe Regierungsämter.



Regierungspartei und Opposition wollen am kommenden Donnerstag mit der Befragung des designierten Polizeipräsidenten Min Gab-yong beginnen. Vom 23. bis 25 Juli ist die Anhörung von drei Kandidaten für das Richteramt am Obersten Gericht geplant.