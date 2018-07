Seit dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur ist etwa ein Monat vergangen.



Nach dem Ausbleiben von sichtbaren Fortschritten ist die anfangs hohe Erwartung in Skepsis umgeschlagen.



Bei dem historischen Gipfel hatte Trump Nordkorea Sicherheitsgarantien versprochen. Kim bekannte sich dazu, an einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu arbeiten. Im Prozess nachfolgender Verhandlungen treten jedoch immer mehr Unstimmigkeiten zutage.



Beim zweitägigen Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang am 6. und 7. Juli offenbarten sich ebenfalls Differenzen. Nordkorea nannte die Position der USA „extrem bedauerlich“. Die USA hätten „gierige und einseitige Forderungen“ gestellt.



Nordkorea hatte als ersten Schritt für den Abbau seines atomaren Arsenals, Atom- und Raketentests eingestellt und sein Atomtestgelände gesprengt. Die USA und Südkorea waren Nordkorea mit der vorläufigen Aussetzung ihrer gemeinsamen Manöver entgegen gekommen.



Die USA bestehen jedoch darauf, dass der Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals vorrangig an einen unumkehrbaren Punkt gebracht wird. Nordkorea fordert hingegen einen schrittweisen Prozess des Gebens und Nehmens. Unter Fachleuten in Washington machen sich Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Abrüstungsbeteuerungen Pjöngjangs breit.



Das Interesse richtet sich nun auf die Vermittlerrolle Seouls. Präsident Moon Jae-in hatte bereits einen wichtigen Beitrag geleistet, den zu scheitern drohenden USA-Nordkorea-Gipfel durch ein Überreden beider Seiten zu einem Erfolg zu führen. Der für den Herbst geplante Korea-Gipfel in Pjöngjang könnte für eine positive Wende in den Nuklerverhandlungen sorgen.