Der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskaliert, da sich beide Seiten mit Strafzöllen überziehen.



Die Konfrontation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften weckt Sorgen über weitreichende Folgen für den südkoreanischen Export.



Die Regierung ist bemüht, die Lage einzuschätzen und Maßnahmen zu treffen. Finanzminister Kim Dong-yeon äußerte Besorgnis über eine mögliche Erlahmung der Konjunktur in der Volksrepublik und Schrumpfung der Weltwirtschaft. Kim sagte am Donnerstag bei einer Diskussion über aktuelle Wirtschaftsangelegenheiten, die südkoreanische Wirtschaft sei in hohem Maße vom Außenhandel abhängig. Es könne daher ein starkes Abwärtsrisiko nicht ausgeschlossen werden.



Das Ministerium für Industrie, Handel und Energie erörterte am Donnerstag bei einer Sitzung mögliche Einflüsse auf die jeweiligen Exportbereiche und wie dagegen vorgegangen werden sollte.



Mitte Juni hatten die USA Strafzölle von 25 Prozent auf Importe aus China im Wert von 50 Milliarden Dollar angekündigt. Am Dienstag veröffentlichte Washington eine zusätzliche Liste von 1.000 Produkten aus China, auf die weitere Zölle fällig werden könnten.



Der Zollstreit könnte den südkoreanischen Außenhandel hart treffen.



Der Export von Gütern, die Südkorea über China in die USA ausführt, würde durch die hohen Zölle blockiert. Ein Rückgang der chinesischen Ausfuhren in die USA beeinträchtigte den Export von südkoreanischen Zwischenerzeugnissen nach China. Im vergangenen Jahr deckten die Ausfuhren nach China 25 Prozent des gesamten Exportvolumens Südkoreas. Davon handelte es sich bei 80 Prozent um Zwischenerzeugnisse.