Präsident Moon Jae-in hat am Freitag seine Staatsbesuche in Indien und Singapur beendet.



In Indien bemühte sich Moon um eine Erweiterung der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und setzte sich dafür ein, koreanische Unternehmen bei der Erschließung eines neuen Marktes zu unterstützen. Auch wurde eine Grundlage für Kooperationen in den Bereichen Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung geschaffen.



Bei seinem Staatsbesuch in Indien wurde Präsident Moon von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Montag nahm er an einem koreanisch-indischen Business-Forum teil und empfahl mit Nachdruck, Investitionen in Südkorea zu tätigen.



Beim Spitzentreffen mit Premierminister Modi am Dienstag wurde eine 17-Punkte-Visionserklärung angenommen. Darin wird festgehalten, bis 2030 das bilaterale Handelsvolumen um das Doppelte, auf 50 Milliarden Dollar, zu steigern. Beide Seiten kamen überein, die Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen IT- und Bio-Industrie zu verstärken. Auch wurde vereinbart, auf die vierte industrielle Revolution gemeinsam zu reagieren und im Bereich der Verteidigungsindustrie zu kooperieren.



Präsident Moon nahm zudem an der Eröffnungsfeier einer neuen Smartphone-Fabrik von Samsung Electronics teil. Dort traf er sich mit dem Vizepräsidenten des Konzerns Lee Jae-yong. Moon legte dem Samsung-Vize nahe, auch in Südkorea mehr Arbeitsplätze zu schaffen.



Am Donnerstag traf sich Moon in Singapur zu einem Gespräch mit Premierminister Lee Hsien Loong. Bei dem Spitzentreffen wurden Wege für den Ausbau der bilateralen Kooperation erörtert und über die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den ASEAN-Staaten diskutiert.



Moon bekräftige seinen Willen, die Beziehungen beider Staaten auf eine höhere Stufe der umfassenden, zukunftsorientierten und auf beiderseitigem Vorteil beruhenden Partnerschaft zu heben. Lee Hsien Loong antwortete, er hoffe, dass sich die Beziehungen beider Länder im Rahmen der neuen Südpolitik weiter entwickeln werden.