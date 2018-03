Erste Präsidentin Nepals wiedergewählt

Nepals Präsidentin Bidhya Devi Bhandari wurde für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Dies berichtete die Zeitung Katmandu Post. Die kommunistische Staatschefin und erste Frau an der Spitze des Himalaystaates wurde am Dienstag mit einer Mehrheit von 39.275 Stimmen im Amt bestätigt. An den Wahlen hatten die Abgeordneten der nepalesischen Nationalversammlung sowie die Parlamente von sieben Bundesstaaten teilgenommen.



Bhandari wurde heute vor dem höchsten Gerichtshof vereidigt. Die 56-Jährige hatte seit 2015 die Amtsgeschäfte als Nachfolgerin von Ram Baran Yadav übernommen. Unter der kommunistischen Regierung des Premierministers Madhav Kumar Nepal war sie Verteidigungsministerin. Bhandari ist die Witwe des ersten Generalsekretärs der kommunistischen Partei Nepals, Madan Kumur Bhandari. In Nepal übernimmt der Präsident vorwiegend repräsentative Aufgaben.