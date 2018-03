Japanische Bürgergruppe demonstriert wegen Moritomo-Skandal

In Japan gerät die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft zunehmend unter Druck. In Zusammenhang mit dem verbilligten Verkauf eines staatseigenen Grundstücks an einen Unterstützer Abes, gestand das japanische Finanzministerium, Dokumente manipuliert zu haben. Der Originalfassung der Dokumente nach wurde das Grundstück der Schulstifung Moritomo weit unter dem Marktwert veräußert.



Am Dienstag versammelten sich zahlreiche Demonstranten vor dem Büro des Premierministers in Tokio und forderten mit Schildern und Rufen den Rücktritt des Premierministers. Auf den Schildern stand „Vertuschungen werden nicht verziehen“ und „Konsequente Aufklärung der Dokumentenfälschung“. Die Versammelten riefen „keine Lügen mehr“ und „keine Fälschungen“. Die Demonstration wurde von einer Bürgerorganisation gegen die Änderung der Friedensverfassung organisiert. Über 1.000 Bürger hatten daran teilgenommen.



Eine Frau in ihren Sechzigern sagte, das Finanzministerium entziehe sich seiner Verantwortung, indem es die Schuld auf einige bestimmte Mitarbeiter schiebe. Sie werde jeden Tag zu den Protesten kommen, bis Premierminister Abe und Finanzminister Aso zurückgetreten seien. Denn es sei wichtig, dass die Bürger durch Aktionen ihre Stimme erheben. Auch einige Abgeordnete der Opposition nahmen an der Kundgebung teil. Seiji Osaka von der Konstitutionell-Demokratischen Partei sagte, die Papiere, welche das Finanzministerium dem Parlament eingereicht habe, seien voller Fälschungen gewesen. Das höchste Organ der staatlichen Souveränität sei für einen Dummkopf gehalten worden.



Im Internet fordern Japaner den geschlossenen Rücktritt des Kabinetts. In sozialen Netzwerkdiensten wie Twitter und Facebook leisten die Bürger Widerstand mit Hashtags wie „Regain Democracy“ und „Protest vor dem Regierungsgebäude 0312“. Einige Netzbürger veröffentlichen Bilder von der Kerzenlichtdemonstration, die 2016 in Korea stattfand und schlagen vor, dass man sich an den Protesten im Nachbarland orientieren sollte. Ein Japaner, der die Kerzendemonstration persönlich erlebt hatte schrieb, dass die Stimmen der Bürger wie Donner klangen. Er habe erlebt, wie die Proteste der Bürger die Politik des Landes veränderten.



Eine andere Person schrieb, es sei sicher, dass die Japaner immer unzufriedener mit der Regierung werden. Von einer anderen Person hieß es, die Kerzendemonstrationen in Korea seien enorm gewesen. Auch Japaner würden ihr Bestes geben, um mit der Kraft der Bürger die Politik zu bewegen. Die Journalistin Akiko Azumi sagte in einem Interview mit der Zeitung Asahi, dass sich Premierminister Abe angesichts des Moritomo-Skandals in seiner bisher schwersten Krise befinde.