Japan erwägt Möglichkeit eines Gipfels mit Nordkorea

Japan erwägt die Möglichkeit eines Gipfeltreffens mit Nordkorea. Die Nachrichtenagentur Kyodo News berief sich in einem heutigen Bericht auf ein hochrangiges Regierungsmitglied, demnach Tokio nach dem Besuch des südkoreanischen Geheimdienstchefs Suh Hun in Japan, über eine Korrektur seines Nordkorea-Kurses nachdenke. Ein Mitarbeiter im Büro des Premierministers sagte gegenüber Kyodo News, man sei zu der Einschätzung gelangt, dass es zur Bewältigung der Angelegenheit der nach Nordkorea entführten Japaner unerlässlich sei, einen direkten Dialog mit Kim Jong-un zu führen.



Von dem hochrangigen Regierungsmitglied hieß es, das nordkoreanische Nuklear- und Raketenproblem werde beim Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea besprochen. Über die Entführten werde zwischen Japan und Nordkorea verhandelt. Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga hatte den Tag davor auf die Frage zur Möglichkeit eines Gipfeltreffens mit Nordkorea geantwortet, man werde bei der Beschließung der nächsten Schritte in Erwägung ziehen, was am effektivsten ist.



Darüber, ob Gespräche auf höchster Ebene zwischen Pjöngjang und Tokio tatsächlich zustande kommen können, gibt es jedoch Zweifel. Die Zeitung Nihon Keizei schrieb, es gebe zwar Befürchtungen, dass bei den Gesprächen zwischen Seoul und Pjöngjang und beim Gipfeltreffen der USA und Nordkorea das Thema der entführten Japaner ausgespart werde, für ein Spitzengespräch zwischen Abe und Kim Jong-un gebe es jedoch noch keine positiven Aussichten. In der Vergangenheit habe Nordkorea von Japan eine Vermittlerrolle gegenüber den USA erwartet. Diese Erwartung gebe es diesmal nicht.