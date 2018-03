Südkorea und Japan wetteifern um den Markt in Vietnam

Südkorea und Japan wetteifern um den wachsenden Markt in Vietnam.

Der südkoreanischen Behörde zur Förderung von Handel und Investitionen (KOTRA) nach deckt Südkorea von Ausländern in den Monaten Januar und Feburar in Vietnam getätigten Investitionen mit 25,4 Prozent den größten Anteil. Südkorea investierte 851 Millionen Dollar.

Im vergangenen Jahr hatte Südkorea bei den von Ausländern in Vietnam getätigten Investitionen Japan nach vier Jahren von Platz eins verdrängt.



Vietnam verfügt über eine Menge junger Arbeitskräfte. Das Land verzeichnet ein jährliches Wirtschaftswachstum von sechs Prozent und verfügt über einen größer werdenden Konsummarkt. Nach Stand des letzten Jahres sind in Vietnam etwa 55.000 koreanische Unternehmen vertreten, Tendenz steigend. Der koreanische Verband für Internationalen Handel sieht voraus, dass 2020 das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Vietnam die Marke von 100 Milliarden Dollar übertreffen werde. Vietnam werde dann den Platz der USA als zweitgrößter Handelspartner Südkoreas einnehmen. Im Moment ist Vietnam der drittwichtigste Handelspartner Südkoreas.



Der Handel zwischen Südkorea und Vietnam begann drastisch zuzunehmen, nachdem Ende 2015 das bilaterale Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern in Kraft getreten war. Im vergangenen Jahr hatte Südkorea auf dem Importmarkt Vietnams einen Anteil von 22 Prozent. Auch Japan baut die Zusammenarbeit mit Vietnam aus. Bei einer Untersuchung durch die japanische Außenhandelsorganisation JETRO gaben 938 der befragten Unternehmen, die ihr Geschäft im Ausland erweitern wollen, als anvisierten Standort Vietnam an. Im Vergleich zur Vorjahresstudie stieg der Anteil der Unternehmen, die als bevorzugte Produktionsstätte Vietnam nannten, um 3,4 Prozent.

Vietnam rückte damit vor Thailand auf Platz zwei vor. Spitzenreiter der bevorzugten Produktionsstandorte für japanische Unternehmen ist weiterhin China mit 49,4 Prozent.



Zwei Drittel der japanischen Unternehmen, die in Vietnam vertreten sind, wollten ihre Präsenz in Vietnam erweitern. Hiroshi Yonejama von der japanischen Außenhandelsorganisation sagte, dass die Wirtschaftssituation in Vietnam sehr günstig sei. Es gebe eine wachsende Mittelschicht, die den Konsummarkt anführe.