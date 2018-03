Kronprinz Mohammed bin Salman präsentiert sich auf internationaler politischer Bühne

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, oder auch kurz ‚Mbs‘ genannt, hat sich auf der internationalen politischen Bühne zu präsentieren begonnen. Vom 7. bis 9. März besuchte der saudische Thronfolger als erstes westliches Land Großbritannien. Mit einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump am Dienstag startete er seine zweiwöchige Reise durch die USA, die ihn von Washington aus weiter nach New York, Boston, Los Angeles und San Francisco führt.



In Großbritannien wurde dem jungen Machthaber der rote Teppich ausgerollt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Königin Elisabeth im Buckingham Palace traf sich der saudische Monarch zu einer Unterredung mit der britischen Regierungschefin Theresa May. Bei dem Treffen wurde ein Ausschuss für die strategische Partnerschaft beider Länder ins Leben gerufen, dessen Leitung die Premierministerin May und Kronprinz bin Salman gemeinsam übernehmen. In dem Ausschuss wurden eine Absichtserklärung für den Verkauf von 48 britischen Kampfflugzeugen des Typs Typhoon an Saudi-Arabien unterzeichnet und weitere Handels- und Investitionsprojekte im Umfang von 65 Milliarden Pfund vereinbart.



Seitdem Mohammed bin Salman 2017 zum Thronfolger ernannt wurde, unternimmt der junge Monarch aggressive Schritte, um alte Machstrukturen aufzubrechen und das Land zu reformieren. Im Mittelpunkt des Plans der Modernisierung Saudi-Arabiens steht das Projekt „Vision 2030“, mit dem bin Salman die Golfmonarchie auf die Zukunft vorbereiten will. Die saudische Wirtschaft soll geöffnet und die Abhängigkeit von der Erdölförderung verringert werden. Im Zuge des Großprojekts ist der Bau einer ultramodernen Megastadt geplant, in die astronomische Summen fließen werden.



Bin Salman setzte auch durch, dass Frauen ab Juni 2018 erstmals Auto fahren dürfen. Frauen durften auch erstmals ein Sportstadion besuchen. Gegen den Protest von konservativen Islamisten kündigte der Kronprinz an, in ganz Saudi-Arabien Kinokomplexe und Opernhäuser errichten und in den nächsten zehn Jahren 64 Milliarden Dollar für Kultur und Unterhaltung investieren zu wollen.



Gleichzeitig räumte der Monarch politische Feinde aus dem Weg. Im Juni letzten Jahres wurde der damalige Kronprinz und Neffe von König Salman, Mohammed bin Nayef, abgesetzt. Eine Reihe von Prinzen und hochrangigen Regierungsmitgliedern wurden gleichsam über Nacht verhaftet. Laut der „New York Times“ wurden 17 der verhafteten oder unter Arrest gestellten Mitglieder des Königshauses gefolgert, mindestens eine Person sei dabei gestorben.



Nach außen hin verfolgt der quasi Machthaber im saudischen Königreich eine aggressive Politik. Zwei Monate nachdem er 2015 den Posten des Verteidigungsministers übernommen hatte, ordnete bin Salman an, Huthi-Stützpunkte im Jemen zu bombardieren. Die Anweisung erfolgte trotz der Warnung, dass zahlreiche Zivilisten getötet werden könnten. Im Juni veranlasste er Nachbarländer dazu, die Beziehungen mit Katar abzubrechen und den Iran politisch zu isolieren.