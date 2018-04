Japaner genießen Kirschblütenschau im Innenraum

Japaner hegen eine große Liebe für Kirschblüten. Gerade jetzt im Frühling ist in dem Land die Zeit der Blütenschau. Bei der Kirschblütenschau, auch Hanami genannt, trifft man sich mit Freunden und Mitarbeitern zu einem Picknick unter blühenden Kirschbäumen. Die weißen Blüten werden bewundert und dabei Köstlichkeiten verzehrt und Alkohol getrunken. Die ersten Frühlingstage sind jedoch sehr wechselhaft, es gibt Beschwerden wegen Heuschnupfen und das Organisieren eines Ausflugs mit mehreren Personen kann manchmal ziemlich lästig sein. In diesem Jahr setzt sich deshalb ein neuer Trend durch, nämlich die Blütenschau im Innenraum, „Indoor Hanami“ oder „Air Hanami“ genannt.

Bei „Dely“, einem Tokioter Unternehmen, das Videos für Kochrezepte produziert, wird das gemeiname „Firmen-Hanami“ ab diesem Jahr drinnen gefeiert. Vor einigen Tagen, als die Kirschblüten in Tokio in voller Blüte standen, versammelten sich etwa 20 Mitarbeiter in einem großräumigen Büro der Firma und genossen leckere Speisen und hausgemachtes Bier. Auf dem Boden waren Picknikmatten ausgebreitet, auf die Wand wurden Kirschblüten mit einem Projektor projiziert. Nazumi Gobayashi, die das Hanami-Fest organisiert hatte, sagte, bis letztes Jahr habe sie für die Mitarbeiter eine Kirschblütenschau am Meguro–Fluss organisiert. Es habe sie viel Zeit und Arbeit gekostet, die nötigen Gegenstände und Getränke zu besorgen und anzuschleppen. Das Ereignis sei für sie zunehmend zu einer lästigen Pflicht geworden. Im Büro liege das Essen und erfrischendes Bier im Kühlschrank bereit.

Im Gegensatz zum Indoor-Trend gibt es an den beliebten Kirschblüten-Spots in Tokio bisher nur wenig Besucher. Neulich gab es an einem regnerischen Tag im Ueno Park nur eine Gruppe von Mitarbeitern einer Firma. Ein Firmenangesteltler sagte, für Leute seiner Generation gehöre es einfach zu einem Hanami dazu, die Nacht davor Schlange zu stehen, um einen guten Platz für das Kirschblütten-Picknick zu ergattern. Dies vermisse er in diesem Jahr.

Bei „Space Market“, einem Unternehmen für die Vermittlung von Räumlichkeiten für Gruppenveranstaltungen stieg die Zahl der Reservierungen für Indoor-Hanami um das Zehnfache im Vorjahresvergleich. Bei einer von dieser Firma durchgeführten Umfrage gaben 90 Prozent zur Antwort, dass sie zu keiner Kirschblütenschau gehen wollen. Als Gründe gaben die meisten an, dass sie die Menschenmenge nerve. Auch Allergien und das kalte Wetter wurden als Gründe angeführt.