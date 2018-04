Betreuungsnot für kleine Kinder in Japan

In Japan herrscht ein großer Mangel an Kita-Plätzen. Berufstätige Ehepaare haben Schwierigkeiten, ihr Kind unterzubringen. Eine von der Zeitung „Yomiuri“ durchgeführte Studie ergab, dass in den 78 Städten mit dem größten Bedarf an Betreuung, einer von vier Einwohnern keinen Platz für den Nachwuchs in einer Kindertagesstätte bekommt.

In Japan endet im März die Anmeldung für Kindergärten und Tagesstätten. Berufstätige Eltern haben ein großes Problem, wenn ihr Kind bis dahin nicht angenommen wird. Zahlreiche Berufstätige klagen, dass beide Ehepartner abwechselnd Erziehungsurlaub genommen hätten, aber immer noch kein Platz frei geworden sei. Im schlimmsten Fall müsse einer der beiden die Arbeit aufgeben.

In Japan hat 1992 die Zahl der berufstätigen Ehepaare erstmals die Zahl der Ehepaare, von denen nur eine Person, zumeist der Mann, berufstätig ist, übertroffen. Nach Stand von 2016 ist die Zahl der berufstätigen Ehepaare nahezu doppelt so hoch wie die der Ehepaare mit nur einem Einkommen.

Mit dem Anstieg der Zahl der erwerbstätigen Frauen besteht eine hohe Nachfrage nach Betreuungsangeboten für die Kleinen. Die Zahl der Plätze in Kindergärten und Tagesstätten wurde den neuen Bedürfnissen jedoch nicht angepasst. Zudem ist die Einstellung stark verankert, dass man die Betreuung seines Kindes keiner fremden Person anvertrauen sollte, sodass nur die wenigsten auf die Dienste einer Tagesmutter vertrauen.