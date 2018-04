China und Simbabwe wollen Partnerschaft ausbauen

China pflegt traditionell gute Beziehungen zu Simbabwe. Das südafrikanische Land ist für Xi Jinpings Großprojekt einer neuen Seidenstraße der Brückenkopf zum afrikanischen Kontinent. Peking hatte daher lange Zeit hinter Simbabwes Diktator Mugabe gestanden. Nach dem Machtwechsel kann das afrikanische Land weiter mit der Unterstützung Chinas rechnen. Der neue Präsident Simbabwes, Emmerson Mnangagwa, befindet sich seit Montag auf Einladung zu einem Besuch in China. Vier Monate nach dem Sturz des langjährigen Diktators Robert Mugabe im November wählte der neue Staatschef Peking als erstes Ziel seiner Reise außerhalb Afrikas, was die Bedeutung der Volksrepublik für Simbabwe unterstreicht.

Bei einem Treffen mit Mnangagwa am Dienstag in Peking sagte Chinas Staatschef Xi Jinping, dass man die Kooperation mit Simbabwe ausbauen wolle. Beide Seiten vereinbarten, das bilaterale Verhältnis zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft aufzuwerten.

Xi bezeichnete Mnangagwa als einen „langjährigen Freund des chinesischen Volkes“ und brachte seine Erwartungen für einen fortwährenden Personenaustausch sowie einen Ausbau der Zusammenarbeit in allen Bereichen zum Ausdruck. Mnangagwa sagte, dass er Chinas Projekt einer neuen Seidenstraße unterstütze und sich weiter um die Verstärkung der Freundschaft zwischen beiden Ländern bemühen werde. Wie die „South China Morning Post“ berichtete, wurde der afrikanische Präsident von zehn Kabinettsmitgliedern und einer Gruppe von etwa 80 Wirtschaftsvertretern begleitet.

Mnangagwa ist bekannt für seine chinafreundlichen Bekenntnisse. Der Politiker absolvierte schon in den 1960er Jahren ein militärisches Training in China. Als Vizepräsident schlug er bei seinem Besuch in China 2015 vor, die chinesische Währung Yuan als gesetzliches Zahlungsmittel in Simbabwe einzuführen.

China ist der viertwichtigste Handelspartner und größte Investor Simbabwes. Reuters zufolge investierte China in den letzten zehn Jahren über 10 Milliarden Dollar in die Infrastruktur Simbabwes, darunter den Bau von Straßen und Eisenbahnen.

Wenige Tage vor dem Sturz von Ex-Präsident Mugabe hatte Simbabwes Militärchef Peking besucht und sich dort mit dem chinesischen Verteidigungsminister getroffen. Dies hatte Spekulationen über die Rolle Chinas in dem Militärputsch ausgelöst. Peking wies jedoch jegliches Gerücht einer Einflussnahme zurück. Es habe sich um einen „gewöhnlichen Militäraustausch“ gehandelt, hieß es.