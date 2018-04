Mindestens 52 Tote in Indonesien wegen Billigschnaps

In Indonesien nehmen die Schäden durch schwarzgebrannten Billigschnaps überhand. Mindestens 54 Menschen kamen ums Leben, nachdem sie selbstgebrannten Schnaps getrunken hatten. Laut Polizeiangaben zeigten 23 Einwohner der Stadt Bandung auf West-Java und in nahegelegenen Gebieten Symptome einer Vergiftung. Die Opfer klagten zuerst über Übelkeit und starben dann in wenigen Tagen.



In der Hauptstadt Jakarta und Umgebung gab es seit Monatsbeginn über 31 Tote. In Indonesien sind Bier, Wein und Schnaps wegen den hohen Steuern auf Spirituosen relativ teuer. Deshalb kaufen viele Bewohner Alkohol aus Schwarzbrennereien. Es kommt dabei nicht selten vor, dass hochgiftige Stoffe wie Methanol verwendet werden. Dadurch kommt es immer wieder zu Todesfällen.