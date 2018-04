Massenweise seltene Erden im Umfeld japanischer Insel Minami-Tori entdeckt

Am Ozeanboden der pazifischen Koralleninsel Minami-Tori am östlichsten Teil Japans, sind große Mengen von seltenen Erden gelagert, die ausreichen würden, um die weltweite Nachfrage für mehrere hundert Jahre zu decken. Die Zeitung „Nihon Keizai“ berichtete in der Dienstagsausgabe, dass ein Forscherteam der Waseda Universität eine solche Entdeckung gemacht habe. Demnach befänden sich am Ozeanboden im Umfeld der Minami-Tori Insel Reserven von seltenen Erden in einer Menge von über 16 Millionen Tonnen.



In Japans ausschließlicher Wirtschaftszone, im Osten des Landes, wurden zwar schon vor längerer Zeit Vorkommen von seltenen Erden vermutet, die Menge der dort gelagerten Metalle war jedoch bisher unbekannt. Seltene Erden sind besondere Metalle, die unter anderem bei der Herstellung von Smartphones, Elektro-Autos, Hybrid-Fahrzeugen, Windkraftgeneratoren und anderen technischen Geräten gebraucht werden. Der Hauptlieferant China hat die Ausfuhr gedrosselt, womit eine hohe Nachfrage nach den Rohstoffen herrscht.



Wie „Nihon Keizai“ berichtete, sammelte das Forschungsteam der Waseda Universität Proben von seltenen Erden von 25 Stellen in der Gegend um Minami-Tori und analysierte deren Konzentration. Auf der Grundlage der Studien stellten die Forscher fest, dass die Reserven ausreichten, um den weltweiten Bedarf an Dysprosium für 730 Jahre und den Bedarf an Yttrium für 780 Jahre zu decken. Das chemische Element Dysprosium wird vorwiegend bei der Herstellung von Katalysatoren eingesetzt, metallisches Yttrium wird vorwiegend in der Lasertechnik und Reaktortechnik verwendet. Die Forschungsergebnisse wurden in der englischen Fachzeitschrift „Scientific Report“ vorgestellt.