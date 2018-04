Indien und Taiwan starten Manöver im Südchinesischen Meer

Im südchinesischen Meer brodelt ein Konflikt



Seit Flugzeugträger aus den USA und China im Südchinesischen Meer kreuzen und einander ins Visier genommen haben, haben auch Indien und Taiwan neulich mit Militärübungen in der Region begonnen.



Nach gestrigen Berichten chinesischsprachiger Medien führe die Volksrepubik im Südchinesischen Meer ein umfangreiches Marine-Manöver durch. Gleichzeitig finde auf der nahegelegenen Insel Hainan das alljährliche Boao-Forum for Asia statt. Mit dem Manöver reagiere China auf das Eindringen des US-Flugzeugträgers ins Südchinesische Meer, Beboachtern nach wolle das Land vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA auch seine militärische Überlegenheit demonstrieren.



Vor diesem Hintergrund gab das indische Verteidigungsministerium bekannt, vom 11. bis 21. April im Südchinesischen Meer umfangreiche Militärübungen seiner Luftwaffe durchführen zu wollen. Indischen Medien nach werde das diesmalige Manöver hinsichtlich der Zahl der Kampfflugzeuge und des Soldatenaufgebots alle bisherigen Truppenübungen übertreffen.



Das Hauptkommando der taiwanesischen Seestreitkräfte hatte davor Militärübungen im nordöstlichen Meeresterritorium Taiwans angekündigt und das Gebiet passierende Schiffe gewarnt. Medienberichten nach werde bei den Übungen ein Gegenangriff im Falle eines Einfalls der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Taiwan simuliert.

Den Berichten nach werde Staatspräsidentin Tsai Ing-wen im Rahmen des Manövers ein Kriegsschiff der taiwanesischen Marine inspizieren und erstmals seit ihrem Amtsantritt einer Flottenparade beiwohnen.