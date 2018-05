China: Kaltes Nudelgericht Pjöngjang-Naengmyeon findet reißenden Absatz

Noch zu Jahresbeginn waren in China sämtliche Restaurants mit nordkoreanischer Beteiligung verboten. Nun wimmelt es in den nordkoreanischen Speiselokalen in China wieder von Gästen. Wie in Seoul finden auch in Peking die Pjöngjanger Kaltnudeln Pjöngjang-Naengmyeon reißenden Absatz, seit sie beim historischen Korea-Gipfel auf dem Speiseplan standen.



Auch das nordkoreanische Restaurant Okryugwan in Peking kann sich derzeit über viel Kundschaft freuen. Anders als zuvor sind auch Gäste aus Südkorea gern gesehen. Einer Mitarbeiterin nach kommen auch viele Südkoreaner. Bei den Chinesen haben die kalten Nudeln Pjöngjang-Naengmyeon Neugier geweckt. Seit das Gericht beim Gipfeltreffen serviert wurde, kommt wieder Leben in die nordkoreanischen Restaurants in Peking.



Auch in das Restaurant Haedanghwa, das wegen den gegen nordkoreanische Unternehmen verhängten Strafmaßnahmen fast an den Rand des Bankrotts getrieben wurde, zieht es wieder viele Gäste. Die Mitarbeiter erklären den Gästen, wie man die kalten Nudeln isst, und dass die Nudeln mit etwas Essig besser schmecken. Die im Vergleich zu vor etwa drei Monaten völlig veränderte Stimmung signalisiert, dass sich in Nordkoreas Beziehungen zum Ausland ein Wandel vollzieht.