Indonesien kooperiert im Kampf gegen illegalen Fischfang mit Google

In Indonesien werden illegale Fischerboote mithilfe der künstlichen Intelligenz von Google zurückgedrängt. Zahlreiche Schiffe aus China, Vietnam und den Philippinen dringen jedes Jahr in indonesische Gewässer ein und betreiben illegalen Fischfang. Das Ausmaß des illegalen Fischfangs übersteigt die Kontroll-Kapazitäten indonesischer Behörden. Nach Schätzungen der indonesischen Regierung dringen nach Stand von 2014 jedes Jahr um die 10.000 ausländische Schiffe in indonesisches Gewässer ein. Trotz strikten Maßnahmen wie des Beschusses von flüchtenden Fischerbooten ist das Ausmaß des Problems der Piraterie unverändert groß.



Im Kampf gegen den illegalen Fischfang hat Indonesien nun eine Lösung gefunden.

Die Regierung in Jakarta hat beschlossen, mit der von Google betriebenen Echtzeit-Überwachung der globalen Fischereiflotte „Global Fishing Watch“ zu kooperieren. Zu diesem Zweck liefert sie der Nonprofit-Organisation Informationen zur Positionsbestimmung eigener Schiffe VMS. VMS ist ein System für die Auswertung von Signalen, mit deren Hilfe sich die Routen indonesischer Schiffe nachvollziehen lassen und deren Position auf See verfolgt werden kann.



Anhand den VMS-Daten sowie unter Anwendung des Schiffsradars „AIS“ und Satellitenbildern werden die Routen und Aufenthaltsorte von Schiffen, die sich in indonesischen Gewässern befinden, auf einer interaktiven Karte in Echtzeit angezeigt. Ein Softwareprogramm analysiert, ob ein Schiff legal in den Gewässern verkehrt oder illegalen Fischfang betreibt. Zum Beispiel, wenn sich ein ausländisches Fischereifangschiff am Rande des Territoriums aufhält und von angeheuerten indonesischen Schiffen versorgt wird, stellt das Überwachungssystem fest, dass die indonesischen Schiffe wiederholt zwischen bestimmten Punkten verkehren. Dies wird als Anzeichen für einen illegalen Fischfang eingestuft.



Seit dieses Überwachungssystem zur Anwendung kommt, sind Fälle von illegaler Fischerei drastisch gesunken. Einem Behördenbericht zufolge ging im April deren Zahl im Vergleich zu 2014 um 90 Prozent zurück. Die Ausbeute von indonesischen Schiffen, die im Rahmen des Gesetzes Fischfang betreiben, ist im Gegensatz dazu um 25 Prozent gestiegen.