China und die Dominikanische Republik nehmen Beziehungen auf

China und die Dominikanische Republik nehmen diplomatische Beziehungen auf. Die Regierung in Santo Domingo verkündete am Montag, die Beziehungen mit Taiwan abzubrechen und Beziehungen mit Peking aufzunehmen. Die Außenminister Chinas und der Dominikanischen Republik, Wang Yi und Miguel Vargas, hätten bereits ein diesbezügliches Abkommen unterzeichnet.



Laut der „South China Morning Post“ steht der Abbruch der Beziehungen des Karibikstaates mit Taiwan im Einklang mit Chinas Politik, die Inselrepublik zu isolieren. Seitdem die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 einen von Peking unabhängigen Kurs verkündete, haben drei Länder, der afrikanische Inselstaat São Tomé und Príncipe, Panama und diesmal die Dominikanische Republik ihre Beziehungen mit Taiwan abgebrochen.



Dem in Peking aktiven Taiwan-Experten Yang Rui Chen zufolge wolle Chima mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern eine Warnung an die USA aussenden, Taiwan nicht als Trittbrett für die Druckausübung auf China zu nutzen. Yang sagte, für die USA sei Taiwan nur eine Figur auf dem Schachbrett, für die Volksrepublik spiele Taiwan hingegen eine wichtige Rolle bei Staatsinteressen.



Mit der Abwendung der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Länder, die mit Taiwan diplomatische Beziehungen pflegen, auf 19 geschrumpft. Der Vatikan, eines der Partnerländer Taiwans, strebt ebenfalls eine Normalisierung der Beziehungen mit Peking an. Sollten diplomatische Beziehungen zwischen Peking und dem Vatikan zustande kommen, müsste der Heilige Stuhl seine Anerkennung Taiwans annullieren.