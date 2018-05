Parlamentswahl in Malaysia

In Malaysia hat am heutigen Mittwoch die Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale wurden landesweit um acht Uhr eröffnet und haben neun Stunden lang geöffnet. Mit den ersten Ergebnissen wird erst am späten Abend gerechnet. Bei der Wahl geht es um 222 Sitze im Parlament. Darüber hinaus werden 587 Abgeordnete der Bundesstaatenversammlungen gewählt.



Der Partei um den amtierenden Premierminister Najib Razak werden trotz weitverbreiteter Korruptionsvorwürfe gute Chancen auf einen Sieg eingeräumt. Die Regierungspartei Umno steht im Mittelpunkt der politischen Koalition Barisan Nasional und ist seit 61 Jahren an der Macht. Seit Beginn des offiziellen Wahlkampfs Ende April erhielt das oppositionelle Wahlbündnis Pakatan Harapan (Allianz der Hoffnung) Aufwind, womit der Ausgang der Wahlen völlig offen geworden ist.



Laut dem angesehenen Merdeka-Center in der Hauptstadt Kuala Lumpur dürfte bei der Wahl die Pakatan Harapan mit rund 43 Prozent die meisten Stimmen erhalten, doch Premierminister Razak werde weiterhin an der Macht bleiben, weil seine Partei mindestens 100 der 222 Parlamentssitze holen werde. Dies ist möglich, weil in Malaysia die Wählerstimmen unterschiedlich gewichtet werden.



Der amtierende Premier sagte in seiner letzten Wahlkampfrede, die Parlamentswahlen seien ein Urteil darüber, wer dem Staate besser diene und wer eine bessere Agenda vorzuweisen habe und auch dazu imstande sei, diese umzusetzen. Razaks wichtigster Herausforderer ist der ehemalige Regierungschef Mahatir Mohamad. Mohamad hatte das Land zuvor mehr als 20 Jahre lang regiert.



Der 92-Jährige wurde 2015 wegen einer Protestaktion für den Rücktritt des amtierenden Premierministers aus der Regierungskoalition vertrieben. Razak wird vorgeworfen, Milliardensummen aus seinem Staatsfonds veruntreut und teils auf sein eigenes Konto umgeleitet zu haben. Nach seinem Austritt hatte Mohamad eine eigene Partei gegründet. Ende letzten Jahres wurde der Altpolitiker zum Kandidaten des Oppositionsbündnisses ernannt.