Konflikt zwischen Japan und Nordkorea zur Frage der Entführten

Mit den gestiegenen Erwartungen an ein Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Japan ist die Frage der nach Nordkorea entführten Japaner wieder in den Mittelpunkt gerückt.



Tokio hatte sich erstmals 1991 im Rahmen von Verhandlungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Nordkorea, mit dem Thema an Pjöngjang gewendet.

Die Frage der Entführten wurde jedoch nicht offiziell auf die Tagesordnung gesetzt.



Beim bilateralen Gipfel 2002 entschuldigte sich der damalige japanische Premierminister Koizumi für die Kolonialherrschaft und Nordkoreas damaliger Machthaber Kim Jong-il gestand die Entführung von Japanern ein und entschuldigte sich dafür. Pjöngjang übermittelte der japanischen Regierung, dass von den 13 Entführten acht gestorben und vier noch am Leben seien.



Beide Länder vereinbarten, Verhandlungen zur Normalisierung der Beziehungen wieder aufzunehmen und schlossen das Pjöngjang-Abkommen. Nordkorea erlaubte es den noch lebenden Entführten, vorübergehend in ihr Land zurückzukehren. Kurze Zeit danach stellte sich heraus, dass die Gebeine, die ein japanisches Team für die Untersuchung der Entführtenfrage aus Nordkorea mitgebracht hatte, nicht vollständig identisch waren mit denen der Entführten. Auch bei Gebeinen, die Nordkorea 2004 nach Japan schickte, wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Unter anderem passten die angeblichen Gebeine von Megumi Yokota nicht zu ihrem Erbgut. Von Pjöngjang hieß es jedoch, dass die Frage der Entführten nun geklärt und alle Lebenden in ihre Heimat zurückgeschickt worden seien.



Beide Länder einigten sich im Mai 2014 in Schweden darauf, wieder Untersuchungen zu den Entführten aufzunehmen. Im Gegenzug wollte Japan seine Sanktionen gegen Nordkorea teilweise aufheben. Wegen Nordkoreas Atomprogramm konnte die in Schweden getroffene Vereinbarung aber nicht umgesetzt werden.