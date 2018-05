Taiwanesen mit Tsai Ing-wens Staatsführung nicht zufrieden

Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen feiert am 20. Mai ihr zweites Amtsjubiläum. Untersuchungen ergeben jedoch, dass die Regierungschefin der Inselrepublik in den vergangenen zwei Jahren Vertrauen eingebüßt hat.



Bei der jüngsten Umfrage der taiwanesischen United Daily News äußerten sich nur 29 Prozent der Befragten mit Tsai Ing-wens Arbeit zufrieden. Der Anteil der Unzufriedenen stieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 56 Prozent.



Der Anteil derjenigen, die es der Regierungschefin nicht zutrauten, die Geschicke Taiwans weiter zu lenken, stellte sich mit 58 Prozent als sehr hoch heraus.



Auch bei einer Umfrage der Zeitung „Pingguo Ribao“ war ein deutlich größerer Anteil von 62 Prozent mit Tsais Staatsführung unzufrieden. Nur etwa ein Drittel war zufrieden. Im Vergleich zu den Quoten zu Beginn ihrer Amtszeit hat die taiwanesische Staatschefin die Hälfte der Unterstützung der Bürger eingebüßt.



Die Präsidentin sagte dazu gestern in einer Radiosendung, auf dem Weg zu Reformen sei man stets mit Enttäuschungen innerhalb der Bevölkerung konfrontiert. Viele Reformen steckten derzeit in einer entscheidenden Phase, und es sei verständlich, dass die Bürger unzufrieden seien. Dennoch werde sie Änderungen, die erforderlich sind und für Taiwan gut sind, zielstrebig umsetzen.