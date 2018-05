Malaysiens neue Regierung sagt Korruption den Kampf an

Seit den Wahlen am Mittwoch letzter Woche hat Malaysia einen neuen Premierminister. Der 92-jährige Mahathir Mohamad sicherte sich mit der Opposition eine knappe Mehrheit.

Das Regierungsbündnis Barisan Nasional, das seit 1957 an der Macht ist, wurde nach sechs Jahrzehnten erstmals abgewählt.

Im Mittelpunkt des politischen Neubeginns des südostasiatischen Landes steht der Kampf gegen das korrupte System. Schwer unter Druck gerät nun Ex-Regierungschef Najib Razak, der im Verdacht steht, Milliardenbeträge aus dem von ihm selbst gegründeten Staatsfonds veruntreut zu haben.



Lokalen Medienberichten nach wurde gegen den Chef der Staatsanwaltschaft Mohamed Apandi Ali ein Ausreiseverbot verhängt. Razak und seine Vertrauten und Verwandten stehen im Verdacht, aus dem 2009 gegründeten Vermögensfonds 1MDB bis zu sechs Milliarden Dollar abgezweigt und ins Ausland geschafft zu haben. Als die Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen im Korruptionsskandal dahinter kam, dass 700 Millionen Dollar auf Razaks Konto geflossen waren, wurde der damalige Chefermittler entlassen und Apandi als dessen Nachfolger eingesetzt. Apandi, der als Vertrauter des Ex-Premiers gilt, ließ die Ermittlungen plötzlich einstellen.



Ermittelt wird auch gegen die malaysische Antikorruptionskommission (MACC). Kommissionschef Dzulkifli Ahmad hatte am Montag überraschend das Handtuch geschmissen. Ahmad hatte das Amt vor zwei Jahren übernommen, nachdem sein Vorgänger Abu Kassim wegen Ermittlungen im Korruptionsskandal um den Ex-Regierungschef entlassen wurde. Abdul Razak Adris, der frühere Direktor für Information und Ermittlung der Antikorruptionskommission, sagte, es gebe Beweise dafür, dass Razak Einfluss ausgeübt habe, um die Ermittlungen gegen ihn zu stoppen.



Mohamad kündigte an, dass die Ermittlungen im Fondskandal wieder aufgenommen und Razak und Komplizen zur Verantwortung gezogen würden. Der neue Regierungschef sagte jedoch, dass die Beseitigung von Korruption im Rahmen des Gesetzes erfolgen werde.