In China boomt der Heiratsmarkt

Heiraten hat in China immer noch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Besorgte Eltern ergreifen die Initiative und suchen sogenannte Heiratsmärkte auf, um ihre unschlüssigen Kinder zu verkuppeln. Am vergangenen Sonntag, dem Liebesbekennungstag in China wimmelte es auf den Heiratsmärkten des Landes von Eltern, die die Vermählung ihrer Kinder arrangieren wollten.



So auch in einem Park im Zentrum der Stadt Schenyang. Ergraute Mütter sitzen auf Bänken oder stehen in Gruppen zusammen und tauschen Informationen über ihre Kinder aus. Jede der Anwesenden hat ein Blatt mit der Personenbeschreibung ihres Kindes, über Alter, Größe, Bildungsweg, Beruf und Vermögen dabei. Eine Besucherin sagte, sie sei gekommen, weil sie dringend einen Ehepartner für ihre Tochter finden wolle. Ihre Tochter schäme sich, und wolle nicht die Initiative ergreifen. So habe sie beschlossen die Sache in die Hand zu nehmen.



Auf dem Boden der Parkanlage sind zahlreiche Annoncen mit Personenbeschreibung ausgebreitet. Ein Mann in seinen Dreißigern, der inmitten des Parks eine Annonce hochhielt sagte, dass er auf Suche nach der Frau seiner Träume sei. Er wünsche sich eine Frau mit einem sanften Charakter.



Eine ältere Dame hat den Heiratsmarkt wegen ihres Sohnes aufgesucht und hilft inzwischen auch anderen Müttern dabei, einen Partner für das Kind zu suchen. Auf dem Heiratsmarkt in Shenyang ist sie eine berühmte Verkupplerin. Die Frau sagte, sie schaffe es täglich ein bis zwei und an besonders erfolgreichen Tagen vier bis fünf Paare zusammenzubringen.