Unternehmen in Japan konkurrieren um junge Arbeitskräfte

In Japan herrschen seit einigen Jahren für junge Menschen beispiellos günstige Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Japan erlebt ein langes Wirtschaftswachstum während die Zahl der jungen Arbeitskräfte mit einem Studienabschluss in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen ist. Vor diesem Hintergrund konkurrieren unternehmen darum, junge Akademiker schon im dritten Studienjahr anzuwerben, da die meisten im vierten Studienjahr, also kurz vor dem Abschluss schon vergeben sind.



Vergangene Woche fand in der Firmenzentrale des Online-Unternehmens Rakuten in Tokio eine Veranstaltung statt, bei der mehrere Unternehmen ihr Programm für Praktikanten vorstellten. Es wimmelte von Besuchern. An den zwei Tagen der Veranstaltung waren 35 führende Unternehmen vertreten, darunter die Zeitungen Asahi und Nihon Keizai, das Isetan Kaufhaus, Sapporo Beer und Nestle. Mit eifrigen Erklärungen versuchten die Vertreter dieser Unternehmen die Studenten für sich zu gewinnen.



Hinter den Bemühungen der Unternehmen, Studenten schon im dritten Jahrgang als Praktikanten anzuwerben, steht deren Sorge, die jungen Arbeitskräfte an die Konkurrenz zu verlieren und Schwierigkeiten mit der Pesonalbeschaffung zu haben. Nach Stand von Mai haben schon 40 Prozent der Studenten im vierten Studienjahr, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, eine Arbeit gefunden. Auch der Rest wird noch vor Jahresablauf eine Entscheidung getroffen haben.



Unternehmen, die fürchten, dass sich der angeworbene Student doch noch für die Konkurrenz entscheidet, bedrängen die Betreffenden mit ständigen Telefonanrufen und E-Mails, die Suche nach einem anderen Arbeitsplatz abzubrechen. Diese Art des lästigen Bedrängens wird in Japan „Owahara“ genannt. Unter japanischen Netzbürgern verbreiten sich Listen mit sogenannten Owahara-Unternehmen, die man meiden sollte. Denn es sei das gute Recht der Stellensuchenden, sich unter mehreren Angeboten den besten Arbeitsplatz auszusuchen.



Die Zeitung Yomiuri kritisierte, dass der Wettbewerb um die Personalanwerbung zu früh beginne. Die Unternehmen würden übertreiben, wenn sie ihren Blick schon auf die Studenten im dritten Studienjahr richten.