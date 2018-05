China erwägt Aufhebung der Geburtenkontrolle

China erwägt eine Aufhebung der Geburtenkontrolle.

Laut Bloomberg habe der chinesische Staatsrat Studien zu möglichen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Abschaffung der Geburtenkontrolle in Auftrag gegeben. Es werde auch die Möglichkeit überprüft, zukünftig keine Vorgaben zur Geburtenzahl zu machen und die Familien über die Zahl ihrer Kinder frei entscheiden zu lassen. Eine diesbezügliche Entscheidung könne Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres anstehen.



Hintergrund ist die drohende Bevölkerungsalterung. Mit der Aufhebung der Geburtenkontrolle soll auch die Kritik an Menschenrechtsverletzungen verhindert werden. Bloomberg zufolge gehe damit ein Kapitel des größten sozialen Experiments der Menschheit zu Ende.



Die Volksrepublik verfolgte seit 1978 eine „Ein-Kind-Politik“ um das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Die Maßnahmen hatten zur Folge, dass Abtreibungen vorgenommen und zahlreiche Kinder nicht gemeldet wurden. Ein weiteres Ergebnis der „Ein-Kind-Politik“ ist der Überschuss an männlichen Bewohnern. Das Verhältnis der Männer zu den Frauen beträgt in China 106 zu 100 und übersteigt den Weltdurchschnitt von 102 zu 100.



2011 lockerte China die Ein-Kind-Politik, nachdem sich der Anstieg der Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung ins Gegenteil verkehrte. Seit 2013 durften Ehepaare, von dem ein Teil ein Einzelkind ist, zwei Kinder haben. 2015 wurde die „Ein-Kind-Politik“ abgeschafft. Alle chinesischen Paare dürfen seitdem zwei Kinder bekommen.