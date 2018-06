Japan: 90-jährige Autofahrerin verursacht tödlichen Unfall

In Japan hat eine Autofahrerin in ihren Neunzigern eine Fußgängerin überfahren und getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Japan ist eine Superalte Gesellschaft. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. Von betagten Autofahrern verursachte Unfälle werden zunehmend zu einem Problem. Jüngst waren zwei Mädchen von einem 85-Jährigen überfahren worden und ins Koma gefallen.



Bei dem Unfall am Montag saß eine 90-jährige Frau am Steuer. Ihr Auto war in Chigasaki, südwestlich von Tokio, an einer Kreuzung auf den Gehweg geraten und hatte dort die vier Fußgänger erfasst. Einem Augenzeugen nach sei das Auto sehr schnell gefahren. Beim Zusammenprall sei das Opfer in die Luft geschleudert worden. Die Autofahrerin hatte noch vor zwei Monaten bei der Erneuerung ihres Führerscheins den für über 75-Jährige pflichtmäßigen Fahrtüchtigkeitstest bestanden. Ihr Sohn sagte, dass sie aber schon seit mehreren Jahren immer wieder Unfälle gehabt habe.



Im vergangenen Jahr gaben 254 tausend über 75-Jährige in Japan ihren Führerschein freiwillig ab. Im selben Zeitraum wurden aber auch 410 Unfälle mit Todesopfern von über 75-Jährigen verursacht. Die japanische Regierung will deshalb eine neue Führerscheinklasse einführen, nach der es älteren Autofahrern nur erlaubt ist, einen Wagen mit automatischer Bremse zu fahren.