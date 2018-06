China: Unternehmen entrichten Umweltsteuer

In China müssen Unternehmen seit dem 1. April eine Umweltsteuer zahlen. Der Schritt diene dem Schutz der Umwelt und der Verringerung der Umweltbelastung, hieß es in einer Stellungnahme durch die oberste Steuerbehörde. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hatte beim Parteikongress im Oktober letzten Jahres die Umweltpolitik mit Kriegsführung verglichen. Xi sagte, das Land müsse bei der Beseitigung und Vorbeugung von Umweltverschmutzung ständig aktiv bleiben und im Kampf um die Bewahrung eines klaren Himmels siegen.



Das neue Steuergesetz betrifft Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, Einzelpersonen sind davon ausgenommen. Dadurch sollen zusätzliche 47,5 Milliarden Yen, etwa 740,3 Millionen Dollar mehr in die Staatskasse fließen. Ausländische Unternehmen sind ebenfalls von der Maßnahme betroffen. Rhie Jong-soo, Unternehmer und Vorsitzender der koreanischen Gemeinde in Shenyang, sagte, er sei überrascht von der unerwarteten Ankündigung. Es gebe keine genauen Richtlinien und als ausländischer Unternehmenschef fühle er sich überrumpelt.



Umweltsünder sollen in Zukunft ebenfalls stärker kontrolliert werden. Im vergangenen Jahr hatten Behörden eine umfangreiche Umweltschutzkontrolle durchgeführt und dabei 40.000 Fälle von Regelstößen aufgedeckt. Zum Beispiel hatten Firmen die Anordnung ignoriert, wegen zu hoher Luftverschmutzung die Produktion zu drosseln.



Chung Bok-young, Umweltattaché der koreanischen Botschaft in China, sagte, dass die Strafen verschärft würden. Weil man den Unternehmen, die umweltbelastendes Material in die Umwelt entlassen, mit Geldstrafen nicht beikomme, würden die Übeltäter verhaftet. Die koreanische Botschaft in China bietet ein entsprechendes Beratungs- und Schulungsprogramm an, damit koreanische Unternehmer für die Umweltpolitik der chinesischen Führung besser gewappnet sind.